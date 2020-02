Miley Cyrus provoziert Instagram mit Nippel-Foto

Die Popsängerin steht schon länger mit der strengen Zensurpolitik von sozialen Medien auf Kriegsfuß. Jetzt legt sie erneut nach.

"Wischt nach rechts. Aber beeilt euch. Instagram wird dieses Posting sicher schnell entfernen", schreibt die 27-Jährige auf Instagram. Dazu postet sie drei Bilder, auf denen ihre Ankunft im Bowery Hotel in New York nach der Marc Jacobs Fashion Show von Paparazzi festgehalten wurde.Miley trug dabei ein enges, bauchfreies Top ohne BH darunter. Und wie es der Zufall so will, blitzte bei ihrem Auftritt einer ihrer Nippel aus dem knappen Oberteil hervor. Doch anstatt sich dafür zu schämen oder das ganze zu ignorieren, nutzt die Sängerin, die zu ihrem Körper steht und ihn auch gerne präsentiert, die Gelegenheit, um den Zensur-Geduldsfaden bei Instagram auf die Probe zu stellen.Sieben Stunden nachdem Miley die Bilder gepostet hat, waren sie noch immer online.