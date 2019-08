Miley Cyrus schmust schon mit jemand Neuem

Miley Cyrus macht Ferien am Comersee – und wurde dort wenige Stunden vor Bekanntgabe der Trennung von ihr und Liam Hemsworth knutschend gesehen. Mit einer Frau.

In der Nacht auf Sonntag bestätigte ein Sprecher von Miley Cyrus (26) gegenüber "People" , dass sich die Sängerin und ihr Ehemann Liam Hemsworth (29) etwas mehr als ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit getrennt haben.Wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Trennung wurde Cyrus knutschend mit dem Reality-TV-Star Kaitlynn Carter (30) am Comersee gesehen, wo die Entertainerin seit einigen Tagen Ferien macht.Auf den Bildern, die "etonline.com" exklusiv vorliegen , sind Cyrus und Carter zu sehen, wie sie am Pool einer Hotelanlage im Bikini in der Sonne liegen – und sich dabei immer wieder innig umarmen und küssen."Sie haben überhaupt nicht versucht, etwas zu verstecken. Es sassen auch noch andere Leute am Pool", sagt ein Augenzeuge gegenüber "etonline.com".Bedeutet das, dass sich Miley bereits wieder in einer Beziehung befindet? In einem Interview mit "Elle" im Juli verriet die 26-Jährige, dass sie sich zwar in einer "heterosexuellen Ehe" befände, sich aber "immer noch stark von Frauen angezogen" fühlt. An ihrer Pansexualität ändere sich durch ihre Ehe mit einem Mann nichts.Ob Kaitlynn sogar mit ein Grund für das Liebes-Aus der Stars gewesen sein könnte? Miley hat sich bislang persönlich weder zur Trennung von Hemsworth noch zu ihrer Knutscherei mit dem "The Hills: New Beginnings"-Star geäußerst.Auffallend: Auch Carter ist erst seit kurzem wieder Single. Sie gab vor einer Woche ihre Trennung von US-Reality-TV-Star Brody Jenner (35) bekannt, mit dem sie seit knapp einem Jahr verheiratet ist.Es ist also durchaus möglich, dass die sich gegenseitig über ihre Trennungen hinweghelfen – in welchem Verhältnis auch immer sie zueinander stehen.(mim)