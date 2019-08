Miley Cyrus wehrt sich gegen Fremdgeh-Gerüchte

Was die Ehe der Sängerin mit Liam Hemsworth scheitern ließ, bleibt unklar. Miley hat es aber satt, den schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen.

Erst wurde Miley Cyrus beim Knutschen mit ihrer neuen Flamme Kaitlynn Carter in Italien abgelichtet, tags darauf ging die Nachricht um die Welt, dass mit Liam schon seit Monaten Schluss sei. Das frisch getrennte Pärchen hat keine Kinder, dafür aber einen Ehevertrag, der Streitigkeiten ums Geld unwahrscheinlich macht. Trotzdem verwandelt sich die Trennung zusehends zum Promi-Aufreger des Jahres.Das liegt unter anderem daran, dass die Ehe nur acht Monate hielt. Dass Miley Liams angeblichen Alkohol- und Drogenkonsum für den Bruch verantwortlich macht und sogar darüber singt. Dass Liam inzwischen mit Isabel Lucas, der Ex seines Bruders Chris Hemsworth turtelt. Und auch daran, dass Insider aus Liams Umfeld seiner Noch-Ehefrau Untreue attestieren.Den letzten Punkt will sich Miley allerdings nicht gefallen lassen und holt auf Twitter zum Gegenschlag aus. "Ich kann akzeptieren, dass das Leben, das ich gewählt habe, bedeutet, dass ich völlig offen und transparent mit den Fans leben muss, die ich liebe, und der Öffentlichkeit, 100% der Zeit", so die Sängerin. "Was ich nicht akzeptieren kann ist, dass mir vorgeworfen wird, dass ich lüge, um ein Verbrechen zu vertuschen, das ich nicht begangen habe. Ich habe nichts zu verbergen."Was wirklich zwischen Miley und Liam vorgefallen ist, wird die Öffentlichkeit vielleicht nie erfahren. Feststeht aber, dass die Ehe in Kürze auch offiziell zu Ende sein wird. Liam reichte nämlich die Scheidung ein. Seine Ex zeigte sich angeblich enttäuscht darüber, dass er so schnell einen endgültigen Schlussstrich zog.(lfd)