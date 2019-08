Miley Cyrus zeigt bei VMAs ihr Trennungs-Tattoo

Passend dazu performte die Sängerin ihren neuen Song "Slide Away", in dem sie das Scheitern ihrer Ehe mit Liam Hemsworth thematisiert.

Seinen früheren Stellenwert hat MTV längst nicht mehr inne, die Music Video Awards des Senders gehören für Plattenfirmen und Popstars aber immer noch zu den größten Spektakeln des Jahres. Miley Cyrus nutzte die Verleihung, die am 26. August in Newark, New Jersey, über die Bühne ging, für ihren ersten Auftritt seit dem öffentlichen Bruch mit Noch-Ehemann Liam Hemsworth.Die beiden führten zehn Jahre lang eine on/off-Beziehung und waren acht Monate verheiratet, bevor Liam im August 2019 die Scheidung einreichte. Einen Song über die Trennung hat Miley bereits veröffentlicht. In "Slide Away" macht sie Liams angeblichen Alkohol- und Drogenkonsum für das Beziehungs-Aus verantwortlich. Das legt zumindest der Text des Tracks nahe:"Once upon a time, it was made for us/Woke up one day, it had turned to dust/Baby, we were found, but now we're lost/So it's time to let it go/I want my house in the hills/Don't want the whiskey and pills"Bei den VMAs sorgte Miley aber nicht nur mit der Performance von "Slide Away" für Aufsehen. Beinahe offenbarte ihr Kleid zuviel Haut (Stichwort: "Sideboob"), hinter den Kulissen gab es einen dicken Schmatzer für Liams Nachfolgerin Kaitlynn Carter... und dann zeigte die Sängerin auch noch ihr brandneues Tattoo.Auf ihrem linken Oberarm ließ sich Miley den Schriftzug "My head was feeling scared, but My heart was feeling free" verewigen. Dass sich der Kommentar nicht auf die Trennung von Liam bezieht, scheint unwahrscheinlich. Die Zeilen stammen aus dem Pixies-Song "The Thing":(lfd)