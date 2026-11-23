i Miley Cyrus und Maxx Morando bei der Weltpremiere für "Hannah Montana 20th Anniversary Special" in Los Angeles. REUTERS/Mario Anzuoni Vorwürfe gegen ihren Vater Miley Cyrus heiratet - Ex macht ihr Fest kaputt Miley Cyrus gab Partner Maxx Morando das Ja-Wort. Doch ausgerechnet jetzt kocht der Skandal um ihren Vater Billy Ray wieder hoch. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 08:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Popstar Miley Cyrus (33) hat am Wochenende ihrem langjährigen Partner Maxx Morando (28) in Palm Springs das Ja-Wort gegeben. Die Sängerin teilte auf Instagram romantische Bilder von der Trauung. Doch die Freude wurde getrübt.

Ausgerechnet an ihrem Hochzeitswochenende erhob ihre Ex-Stiefmutter Firerose erneut schwere Vorwürfe gegen ihren Vater Billy Ray Cyrus (65). In einem Instagram-Beitrag sprach sie über psychischen Missbrauch und zeigte Aufnahmen aus ihrer Beziehung mit dem Country-Sänger.

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"Selbst wenn dein Kaffee nur zu 10 Prozent aus Gift bestünde, wäre er immer noch giftig", erklärt Firerose laut Bild.de. "Das Gleiche gilt für Missbrauch." Sie beschreibt einen toxischen Kreislauf aus Verletzung und Zuneigung, durch den eine "traumatische Bindung" entstehe.

Billy Ray bestreitet alles

Der Country-Star weist alle Anschuldigungen vehement zurück. Sein Anwaltsteam nannte die Missbrauchsvorwürfe "unfassbar". Billy Ray behauptet sogar, selbst Opfer in der Beziehung gewesen zu sein.

Firerose und Billy Ray Cyrus hatten im Oktober 2023 geheiratet. Bereits im August 2024 folgte die Scheidung mit gegenseitigen Anschuldigungen. Der 65-Jährige warf seiner Ex vor, seinen berühmten Nachnamen für ihre Karriere nutzen zu wollen.

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Neues Glück mit Elizabeth Hurley

Privat hat Billy Ray Cyrus längst ein neues Kapitel aufgeschlagen: Er ist mit Schauspielerin Elizabeth Hurley (61) verlobt. Am Samstag war er mit ihr bei der Hochzeit seiner Tochter Miley dabei.