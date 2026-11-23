Popstar Miley Cyrus (33) hat am Wochenende ihrem langjährigen Partner Maxx Morando (28) in Palm Springs das Ja-Wort gegeben. Die Sängerin teilte auf Instagram romantische Bilder von der Trauung. Doch die Freude wurde getrübt.
Ausgerechnet an ihrem Hochzeitswochenende erhob ihre Ex-Stiefmutter Firerose erneut schwere Vorwürfe gegen ihren Vater Billy Ray Cyrus (65). In einem Instagram-Beitrag sprach sie über psychischen Missbrauch und zeigte Aufnahmen aus ihrer Beziehung mit dem Country-Sänger.
"Selbst wenn dein Kaffee nur zu 10 Prozent aus Gift bestünde, wäre er immer noch giftig", erklärt Firerose laut Bild.de. "Das Gleiche gilt für Missbrauch." Sie beschreibt einen toxischen Kreislauf aus Verletzung und Zuneigung, durch den eine "traumatische Bindung" entstehe.
Der Country-Star weist alle Anschuldigungen vehement zurück. Sein Anwaltsteam nannte die Missbrauchsvorwürfe "unfassbar". Billy Ray behauptet sogar, selbst Opfer in der Beziehung gewesen zu sein.
Firerose und Billy Ray Cyrus hatten im Oktober 2023 geheiratet. Bereits im August 2024 folgte die Scheidung mit gegenseitigen Anschuldigungen. Der 65-Jährige warf seiner Ex vor, seinen berühmten Nachnamen für ihre Karriere nutzen zu wollen.
Privat hat Billy Ray Cyrus längst ein neues Kapitel aufgeschlagen: Er ist mit Schauspielerin Elizabeth Hurley (61) verlobt. Am Samstag war er mit ihr bei der Hochzeit seiner Tochter Miley dabei.