Millennium City: Gerüst stürzt ein, Arbeiter verletzt

Ein 33-jähriger Mann fiel am Montagnachmittag in der Millennium City mehrere Meter von einem Gerüst. Er wurde bei dem Sturz schwer verletzt.

Rettungs-Einsatz beim Handelskai: Kurz vor 15 Uhr stürzte in der Millennium City ein Baugerüst teilweise zusammen. Dabei fiel ein 33-jähriger Arbeiter etwa fünf Meter in die Tiefe. Die Berufsrettung wurde sofort alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen versorgten ihn die Sanitäter notfallmedzinisch."Es stellte sich heraus, dass sich der Mann bei dem Sturz schwer verletzt hatte. Es bestand der Verdacht auf mehrere Knochenbrüche", so Rettungssprecher Andreas Huber gegenüber. Also wurde der Rettungshubschrauber angefordert, um den verletzten Arbeiter so schnell wie möglich ins nächste Krankenhaus zu fliegen.