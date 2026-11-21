i Friedrich Christian "Mick" Flick ist tot. imago images/Eventpress Nach Sturz gestorben Mick Flick ist tot! Trauer um Milliardär & Kunstsammler Mick Flick, Unternehmer und Kunstsammler, ist im Alter von 82 Jahren in Bayern verstorben. Er war Enkel des Industriellen Friedrich Flick. Von Heute Entertainment 21.11.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Friedrich Christian "Mick" Flick ist tot. Wie die deutsche "Bild" berichtet, starb der bekannte Unternehmer und Kunstsammler im Alter von 82 Jahren in einem bayerischen Krankenhaus. Laut Informationen aus seinem Familienkreis war er wenige Tage zuvor gestürzt und hatte sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen.

Flick entstammte einer der reichsten Familien Deutschlands. Er war in der internationalen High Society unterwegs, zeigte großes Interesse an Kunst und baute eine Sammlung von Weltrang auf. Sein Name blieb jedoch stets mit der Geschichte seiner Familie verbunden.

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Wie "Bild.de" berichtet, war Mick Flick der Enkel des Industriellen und verurteilten Kriegsverbrechers Friedrich Flick. Der Flick-Konzern gehörte während der NS-Zeit zu den bedeutenden deutschen Rüstungsunternehmen und setzte zehntausende Zwangsarbeiter ein. Friedrich Flick wurde im Nürnberger Flick-Prozess zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Debatte um Herkunft des Vermögens

Als Mick Flick seine millionenschwere Sammlung zeitgenössischer Kunst in Zürich und ab 2004 in Berlin öffentlich präsentierte, entbrannte eine Debatte über die Herkunft des Vermögens. Kritiker warfen ihm vor, das durch NS-Geschäfte entstandene Geld gesellschaftlich durch Kunstpräsentationen "reinzuwaschen". In diesem Zusammenhang fiel auch das Schlagwort "Blutgeld".

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Flick setzte sich mit der Geschichte seiner Familie auseinander, ließ sie wissenschaftlich untersuchen und zahlte 2005 fünf Millionen Euro an die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft". Diese Stiftung unterstützt unter anderem ehemalige Zwangsarbeiter.