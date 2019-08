Milliardär Jeffrey Epstein tot in Zelle aufgefunden

Der wegen sexuellem Missbrauchs an Minderjährigen angeklagte US-Milliardär Jeffrey Epstein wurde am Samstagmorgen tot in seiner Zelle gefunden.

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe, es gibt sie.



In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen - außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.



Wenn Sie unter Selbstmord-Gedanken, oder Depressionen leiden, dann kontaktieren Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 142

täglich 0-24 Uhr

Wie US-Medien berichten, soll der US-Milliardär Jeffrey Epstein in Untersuchungshaft ums Leben gekommen sein. Gefängniswärter des Metropolitan Correctional Centers hätten gegen 7.30 Uhr früh (Ortszeit) die Leiche des 66-Jährigen in seiner Zelle entdeckt. Offenbar gehen die Ermittler derzeit nicht von Fremdverschulden aus.Erst am Tag zuvor hätte es neue Enthüllungen in dem Fall gegeben. In verschiedenen Dokumenten tauchten Namen von prominenten Persönlichkeiten, darunter auch ein Senator und früheres Kabinettsmitglied, auf, die durch die Papiere ebenfalls mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger in Zusammenhang gebracht werden. Die genannten Personen streiten allerdings jedwede Beteiligung an den vorgeworfenen Machenschaften ab.Epstein befand sich seit 6. Juli in U-Haft. Erst Ende Juli war Epstein in benommenem Zustand mit Würgemalen am Hals in seiner Zelle aufgefunden worden . Wie er zu diesen Verletzungen kam, ist nach wie vor unklar.Der Finanzmogul soll in den Jahren 2002 bis 2005 in New York und Florida dutzende Minderjährige sexuell missbraucht und zur Prostitution genötigt haben. Manche der Opfer sollen zu dem Zeitpunkt erst 14 Jahre alt gewesen sein. Es ist möglich, dass es weit über 100 Opfer gibt. Ob sich diese Fälle auch auf seiner privaten Karibikinsel – inklusive Geheimtempel – abgespielt haben, ist nicht bekannt. (rcp)