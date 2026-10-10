i Per Taube und Tine Helen Fjeldstad APA-Images / dana press / SPA Carl Gustafs Freund Millionär heiratet 26 Jahre jüngere Norwegerin Der schwedische Immobilienmogul Per Taube hat seiner deutlich jüngeren Freundin in Norwegen das Ja-Wort gegeben. Auch Royals waren eingeladen. Von Heute Entertainment 10.10.2026, 19:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er zählt zu den engsten Freunden von König Carl Gustaf und lebt in einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert. Jetzt hat der 66-jährige schwedische Unternehmer Per Taube seine Lebensgefährtin Tine Helen Fjeldstad geheiratet – sie ist 26 Jahre jünger als er.

Die Hochzeit mit der 40-jährigen Psychologin fand bereits Anfang September in der Bjørke-Kirche am Hjørundsfjord in Norwegen statt. Der Immobilienmogul wollte seiner Liebsten mit der Trauung in ihrem Heimatland eine Freude machen.

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"Es fühlt sich in jeder Hinsicht fantastisch an", schwärmt Per Taube gegenüber der schwedischen Illustrierten "Svensk Damtidning", heißt es auf gala.de. "Wir sind jetzt schon seit fünf Jahren zusammen. Daher fühlt sich die Hochzeit wie der nächste schöne Schritt in unserer Beziehung an."

Königspaar musste absagen

Auch König Carl Gustaf und Königin Silvia waren zur Feier inmitten der norwegischen Fjordlandschaft eingeladen. Bis zuletzt habe man gehofft, dass das schwedische Königspaar kommen könne, doch aufgrund ihres vollen Terminkalenders mussten die Royals letztlich absagen.

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Die Braut erzählte, dass sie sich gemeinsam in den wunderschönen Ort verliebt hätten, als sie im Frühjahr dort zusammen Urlaub gemacht hatten.