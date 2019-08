Millionärsfamilie stirbt bei Heli-Absturz

Auf der Mittelmeerinsel Mallorca kollidierte ein Hubschrauber mit einem Ultraleichtflugzeug. Sieben Menschen starben, darunter eine Familie mit zwei Kindern.

Noch ist unklar, wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Luftfahrzeuge gekommen ist. Überlebt hat niemand: Im Helikopter saß Unternehmer August I., Besitzer eines Fertighaus-Herstellers, berichtet die "Bild"-Zeitung. Er feierte an diesem Tag seinen 43. Geburtstag mit Ehefrau Christina und seinen beiden Kindern (11, 9).Der Helikopter vom Typ Bell 206 L3 LongRanger, gemietet von einer Charter-Firma, war um 10.15 Uhr vom Flughafen Son Bonet gestartet und machte einen Stopp am Luxus-Restaurant Rotana bei Manacaor, das über einen eigenen Hubschrauberlandeplatz verfügt.Von dort wollte die Familie offenbar weiter zum Promilokal Campino in Camp de Mar, wo die Geburtstagsfeier hätte steigen sollen. Doch kurz nach dem Start beim Rotana kam es um 13.36 Uhr zur Kollision mit einem Ultraleichtflugzeug.Dieses stürzte auf ein Grundstück und brannte mit dem Piloten und einem Freund an Bord aus. Wrackteile des Helikopters fielen auf eine Landstraße. Die Familie sowie der Pilot waren auf der Stelle tot.(red)