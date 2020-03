Millionen-Coup geklärt, Geldboten-Räuber in Haft

Im Februar 2019 wurden in Linz zwei Geldboten überfallen, dabei rund 3 Millionen Euro geraubt. Der Fall ist jetzt geklärt, die drei Täter in Haft.

Geldboten wurden gefesselt

Kripo gibt heute mehr Details bekannt, wir berichten aktuell

Gut ein Jahr ist es her, dass zwei Geldboten (22, 33) aus Traun vor dem Nachtclub „Villa Ostende" in der Linzer Eisenbahngasse brutal überfallen wurden.Sie hätten gegen 6 Uhr in der Früh den dortigen Bankomaten befüllen wollen, wurden von Räubern aber abgepasst und mit Pistolen bedroht. Der 33-jährige Geldbote wurde gefesselt, dann in den Laderaum des Transporters gesteckt.Sein 22-jähriger Kollege musste den Transporter zur Westring-Baustelle fahren, wurde dort dann gezwungen, die Geldboxen zu öffnen. Danach wurde auch er gefesselt.Die Täter konnten zunächst unerkannt mit der Beute (rund 3 Millionen Euro) flüchten, eine Sofortfahndung war erfolglos geblieben.Jetzt hat das LKA den Fall aber geklärt, drei Täter sitzen inzwischen in U-Haft. Zwei waren bereits vor Monaten festgenommen worden, der dritte konnte jetzt in Deutschland geschnappt werden.Nähere Details dazu wird die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft heute Vormittag um 11 Uhr bei einer Pressekonferenz bekanntgeben. Wir berichten aktuell.