i Matthew Maurice, 26, der Gewinner des 'Million Dollar Fish'-Wettbewerbs in Australien. Northern Territory government Glücklicher Fang in Australien Matthew (26) fängt Fisch im Wert von einer Million Ein 26-jähriger Angler aus Darwin (Australien) hat beim nächtlichen Fischen mit seinem Bruder einen Millionen-Dollar-Barramundi gefangen. Von Newsdesk Heute 03.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Matthew Maurice aus dem Northern Territory ist durch einen außergewöhnlichen Fang über Nacht zum Millionär geworden.

Während eines nächtlichen Angelausflugs mit seinem Bruder fing er einen 80 Zentimeter langen Barramundi mit einer auffälligen roten Markierung.

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Die beiden wollten nach dem Fußballtraining nur gemeinsam Zeit verbringen und hatten keine besonderen Erwartungen. "Wir wollten einfach nur fischen und reden, das war alles. Ob wir Fische fangen oder nicht, war egal", sagte Maurice gegenüber Channel 7.

Wie der "Guardian" berichtet, war der Fang Teil des 'Million Dollar Fish'-Wettbewerbs im Northern Territory. Dabei wurden 100 Fische mit Preisen von 10.000 Dollar und ein einziger Fisch mit einem Millionengewinn markiert.

Freude über den unverhofften Gewinn

Maurice schilderte seine Reaktion so: "Ich habe den Fisch gehakt und als Erstes meine Stirnlampe eingeschaltet. Was mir sofort auffiel, war ein großer silberner Körper und eine große rote Markierung."

Erst nachdem er den Fang registrieren ließ, wurde klar, dass der rote Tag tatsächlich den Hauptpreis bedeutete. Die Ministerpräsidentin des Northern Territory, Lia Finocchiaro, gratulierte ihm persönlich: "Ich werde dir die beste Nachricht deines Lebens überbringen."

Maurice teilte die Freude sofort mit seiner Familie und überlegt, wie er das Geld sinnvoll nutzen wird: "Ich bin einfach glücklich, Fische zu fangen. Ich kann kaum glauben, dass ich einen Fisch im Wert von einer Million Dollar gefangen habe", sagte er bei einer Pressekonferenz. "Jeder Barra ist ein guter Barra, besonders der Millionen-Dollar-Fisch."

Zweiter Hauptgewinn in zwölf Jahren

Maurice ist erst der zweite Gewinner des Hauptpreises in der zwölfjährigen Geschichte des Wettbewerbs. Vor drei Jahren gelang einem Mann aus Katherine ein ähnlicher Fang. Die Initiative wird von Tourism & Events Northern Territory unterstützt, um die Region als Angelparadies zu bewerben.

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Der Wettbewerb läuft noch bis 31. März 2027. In den Gewässern des Top End warten weiterhin Dutzende markierte Barramundi mit jeweils 10.000 Dollar Preisgeld auf glückliche Angler. Aktuell sind noch 96 dieser Fische zu fangen.