i Schallplatten mit Klassikern von Elvis und Co. pixabay.com King of Rock vs. KI Millionenklage gegen ChatGPT-Rivale wegen Elvis Elvis-Erben fordern 41 Millionen Dollar vom KI-Unternehmen Anthropic. Mehr als 270 Songs sollen illegal für das Training verwendet worden sein. Von Technik Heute 27.10.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Erben des "King of Rock'n' Roll" gehen mit einer Klage gegen das KI-Unternehmen Anthropic vor. Der Vorwurf: Die Entwicklerfirma hinter dem Chatbot Claude soll mehr als 270 Lieder von Elvis Presley verwendet haben, um ihre KI-Modelle zu trainieren - und das ohne Zustimmung der Rechteinhaber.

Zu den betroffenen Hits zählen Klassiker wie "Can't Help Falling in Love", "A Little Less Conversation" und "Return To Sender". Für die Urheberrechtsverletzungen fordert die bei einem kalifornischen Gericht eingereichte Klage Schadenersatz in Höhe von mehr als 41 Millionen US-Dollar (rund 36,6 Millionen Euro) - das entspricht 150.000 Dollar pro Song.

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Wie t3n unter Berufung auf die "New York Times" meldet, werfen die Verwalter von Presleys Musik Anthropic zudem vor, Schutzmaßnahmen umgangen und Copyright-Informationen aus den Liedern entfernt oder verändert zu haben. Das "Billboard Magazin" bezeichnet die Klage als das hochkarätigste juristische Vorgehen, das jemals im Namen eines einzelnen Musikers eingeleitet wurde.

Anthropic weist Vorwürfe zurück

Das KI-Unternehmen widerspricht den Anschuldigungen und kündigte an, sich vor Gericht gegen die Klage zu verteidigen. Anthropic ist mit seinem Chatbot Claude einer der größten Konkurrenten von OpenAI und dessen bekannterem Produkt ChatGPT.

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Es ist nicht das erste Mal, dass Musiklabels und Rechteinhaber KI-Firmen wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen verklagen. Die Branche argumentiert vor Gericht meist mit dem Grundsatz des "Fair Use" - also dass bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte etwas völlig Neues entstehe. Diese Rechtsfragen sind bisher weitgehend ungeklärt.