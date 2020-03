Deshalb verweigert ORF neue Millionenshow-Regel

In Deutschland werden die Regeln für "Wer wird Millionär" wegen des Coronavirus geändert. Bei uns nicht. Wir haben nachgefragt, wieso.

Zwei neue Regeln in Deutschland

Deshalb bleibt bei uns alles beim Alten

Immer mehr TV-Shows werden ohne Publikum gedreht. Auch Günther Jauch zieht in "Wer wird Millionär?" die Notbremse auf RTL. Ohne Publikum funktionieren auch einige der Joker nicht mehr.In 21 Jahren wurden die Regeln für die Jauch-Sendung nur ein einziges Mal angepasst. 2007 führte man den Zusatzjoker ein, damit mehr Spieler nach der 16.000-Euro-Grenze weiterspielen.Wegen der Coronakrise werden jetzt in Deutschland gleich zwei Joker umgekrempelt. Neu ist der, der nur bei vier gewählten Jokern eingesetzt werden kann. Drei Ex-Kandidaten, die mit einer Million heimgegangen sind, ersetzen die Zuschauer und helfen aus. Beimkommt die Person, die der Kandidat mitgebracht hat, zu Wort. Der 50:50-Joker und der Telefonjoker bleiben gleich.Bei uns in Österreich ändert sich an der "Millionenshow" trotz Virus nichts. Eigenartig, könnte man meinen, immerhin sind die Corona-Beschränkungen bei uns genauso, wenn nicht strenger als in Deutschland.Beim ORF hat man für die vermeintliche Verweigerung eine watscheneinfache Antwort. "Wir hatten schon alle Millionenshows bis 27. April aufgezeichnet", verrät ORF-Sprecher Roman Horacek.Das Sprichwort "Was du heute kannst besorgen, ..." hat sich für den Austro-Sender ausgezahlt. Was allerdings passiert, wenn die bereits abgedrehten Folgen ausgestrahlt werden? Das kommt wohl ganz darauf an, wie sich die Krise bis dahin entwickelt.