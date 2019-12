Minamino-Coup! Holt ihn Klopp zum Spottpreis?

Nach dem Champions-League-Aus folgt der Ausverkauf. Neben Topstar Erling Haaland soll Takumi Minamino so gut wie weg sein. Ein Geldregen bleibt aber aus.

Takumi Minamino schied mit Red Bull Salzburg gegen den FC Liverpool aus der Champions League aus. Jetzt scheint der Japaner die Seiten zu wechseln.Zwei Tage nachdem der Titelverteidiger die Bullen in Salzburg mit 2:0 aus dem Bewerb schoss, titeln englische Medien mit dem "Spottpreis-Transfer".Denn: Minamino habe eine festgeschriebene Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro in seinem Vertrag stehen.Minamino glänzte vor allem an der Anfield Road mit seinem Traumtor bei der Bullen-Aufholjagd. Salzburg glich nach 0:3-Rückstand aus, verlor dann 3:4.Minamino ist seit 2015 in Salzburg, hat einen Vertrag bis 2021.