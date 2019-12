Blitz-Transfer? Haaland am Dortmunder Flughafen

Wechselt Erling Haaland im Winter nach Dortmund? Die Anzeichen auf den Deal verdichten sich. Der Salzburg-Stürmer wurde von einem BVB-Mitarbeiter am Flughafen abgeholt.

Nach dem Champions-League-Aus könnte es nun schnell gehen. Wunderkind Erling Haaland steht vor dem Transfer zu Borussia Dortmund. Der Stürmer von Red Bull Salzburg trifft mit 19 Jahren in der Bundesliga und der Königsklasse wie am Fließband.Halb Europa jagt den kommenden Superstar. Der Norweger will einen gut überlegten, nächsten Schritt wagen und zu einem Klub, wo er Stammkraft wäre. Top-Klubs wie Barca oder Bayern sollen daher kein Thema sein. Stattdessen kristallisierten sich zuletzt die beiden Champions-League-Achtelfinalisten Dortmund und RB Leipzig als Favoriten heraus.Eine Ausstiegsklausel von "nur" 20 Millionen Euro soll die Teenager-Sensation zudem erschwinglich machen.Ein aktueller Bericht der "Ruhrnachrichten" lässt die heiße Spur nach Dortmund noch realistischer erscheinen. Am Mittwochabend berichtet das Blatt, dass Haaland in Dortmund am Flughafen gesichtet worden sei. Ein BVB-Mitarbeiter habe ihn dort abgeholt, heißt es weiter.Haaland und Dortmund – das würde passen. Die Borussen bildeten in der jungen Vergangenheit zahlreiche Teenager zu Top-Stars aus. Um nur drei zu nennen: Ousmane Dembele, Christian Pulisic, Jadon Sancho. Mit Paco Alcacer ist aktuell nur ein einziger gelernter Neuner im Kader. Mit seiner Wucht unterscheiden sich die Spielstils Haalands und Alcacers zudem deutlich voneinander. Der BVB hätte eine neue Waffe im Angriff, Haaland würde neben Stars wie Marco Reus, Sancho und Co. viel Spielzeit in einer Top-Liga sammeln können.Übrigens: Im Achtelfinale der Champions League wäre Haaland für Dortmund spielberechtigt, würde er im Jänner wechseln. Damit bliebe der Norweger Robert Lewandowski in der Torschützenliste auf den Fersen. Der Bayern-Star hält bei zehn Toren, Haaland bei acht.Die Ausstiegsklausel im Bullen-Vertrag soll erst ab Sommer gelten. Gut möglich also, dass auch Salzburg durch einen vorzeitigen Transfer noch ein wenig mehr Schmerzensgeld für den Verlust ihres Jungstars herausschlagen kann. Dortmund könnte den Stürmer im Meisterkampf und in der Champions League sehr gut gebrauchen. Win-Win-Win also ...