Mindestens 15 Tote bei Dammbruch in Russland

Beim Bruch eines illegalen Damms in der sibirischen Region Krasnojarsk in Russland sind mindestens 15 Arbeiter ums Leben gekommen.

Wohngebäude der Minenarbeiter überflutet

Wie das russische Katastrophenschutzministerium mitteilte, war am Samstagmorgen ein zu einer Goldmine gehörender Damm am Fluss Seiba in der Region Krasnojarsk (Sibirien) aus noch unbekannter Ursache gebrochen. Mindestens 15 Arbeiter sind ums Leben gekommen, weitere werden vermisst.Die Wassermassen überfluteten offenbar zwei Wohngebäude und rissen mehrere Unterkünfte der Minenarbeiter mit sich. An dem Großeinsatz zur Suche nach den Vermissten und zur Bergung der Opfer beteiligen sich mehr als 270 Menschen. Zur Unterstützung der Rettungskräfte werden auch Hubschrauber eingesetzt.