i Minecraft-Welt im Sonnenuntergang pixabay.com Gaming-News Minecraft bekommt erste neue Welt seit 15 Jahren Fans dürfen sich freuen: 2027 bringt Mojang mit dem Sift die erste neue Dimension seit 2011 ins beliebte Klötzchen-Spiel. Von Technik Heute 27.09.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Minecraft wird 2027 um eine komplett neue Spielwelt erweitert. Neben Oberwelt, Nether und Ende können Spieler dann auch den sogenannten Sift erkunden. Das kündigte Entwickler Mojang Studios bei der Minecraft Live am Samstag an.

Es ist die erste neue Dimension im Hauptspiel seit 15 Jahren. Das Ende kam im November 2011 mit Version 1.0 ins Spiel, als Mojang Minecraft offiziell aus der Beta-Phase entließ.

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Der Sift erscheint sowohl in der Java als auch in der Bedrock Edition von Minecraft, wie es bei heise online heißt. Einen genaueren Termin als das Jahr 2027 nannte Mojang noch nicht.

Neuer Ort zum Wohlfühlen

Die Entwickler beschreiben die neue Dimension als einen hübschen Ort, an dem man gerne leben würde. Nether und Ende seien dagegen vorrangig als Herausforderung angelegt.

Der Sift ist bereits Schauplatz im Action-RPG Minecraft Dungeons II, das am 29. September für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch und Switch 2 erscheint. Die Dimension wurde gemeinsam mit dem Dungeons-Team entwickelt.

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Eishöhlen und gefrorene Zombies

Für das Hauptspiel kündigte Mojang außerdem ein Update an, das Eishöhlen in kalte Biome bringt. Dort lauern gefrorene Zombies, die Spieler mit Eisbällen bewerfen und sie mit ihren Nahkampfangriffen einfrieren können.