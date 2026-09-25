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Integrierter Mikrochip mit modernen elektronischen Komponenten
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Durchbruch bei OLED-Technik

Mini-Display passt auf einen Stecknadelkopf

Forscher der ETH Zürich belichten ein Bild mit 87.500 Pixeln auf einen winzigen Chip. Das könnte AR-Brillen revolutionieren.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 22:13
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Ein buntes Papageienbild mit 87.500 Bildpunkten auf einem Chip, der kleiner ist als ein Stecknadelkopf: Was klingt wie Science-Fiction, ist Forschern der ETH Zürich nun gelungen. Das Bild misst gerade einmal 0,6 mal 0,3 Millimeter.

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Der Trick: Die Wissenschaftler entwickelten farbige Leuchtpolymere, die gleichzeitig als Fotolack dienen. So lassen sich extrem kleine Pixel erzeugen, ohne dass die empfindlichen Leuchtstoffe bei der Herstellung zerstört werden.

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Wie forschung-und-wissen.de meldet, wurden die Ergebnisse im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Bisher konnten organische Leuchtstoffe nicht mit herkömmlicher Chip-Fertigung verarbeitet werden, weil die nötigen Chemikalien sie angriffen.

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Neue Möglichkeiten für Datenbrillen

Die Technologie könnte vor allem bei Augmented-Reality-Brillen, VR-Headsets und elektronischen Kamerasuchern zum Einsatz kommen. Dort müssen Bildschirme extrem klein und zugleich gestochen scharf sein.

Auch ein leuchtendes ETH-Logo mit elektrisch betriebenen Leuchtdioden stellten die Forscher bereits her - wie bei einem OLED-Fernseher, nur viel winziger.

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Auch Medizin profitiert

Neben Displays sehen die Wissenschaftler auch Anwendungen in der Medizintechnik. So könnten Miniaturlichtquellen einzelne Zellen gezielt beleuchten oder Nervenzellen in Experimenten anregen.

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Bis ein solcher Bildschirm in einer Brille landet, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Die Arbeit ist vorerst eine Machbarkeitsstudie - Angaben zur Haltbarkeit der Materialien im Dauerbetrieb gibt es noch nicht.

tec,25.09.2026, 22:13
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