Missy Elliott stellt Cover ihres Debütalbums nach

"Supa Dupa Fly" erschien 1997, die Kopie im Oktober 2019 – Missy Elliott hat sich kein bisschen verändert.

Wer sagt, dass man sich zu Halloween nicht als sein jüngeres Ich verkleiden darf? Manch einer winkt beim Gedanken an seine alte Garderobe lieber peinlich berührt ab, dem Hip-Hop-Star Missy Elliott (48) steht der Neunziger-Look aber immer noch hervorragend.Vor 22 Jahren brachte die Rapperin ihre erste Platte "Supa Dupa Fly" heraus. Nun warf sie sich erneut in die auf dem Cover verewigte Pose. Ihre Fans forderte sie auf zu erraten, welches der Bilder das aktuellere sei: "Eines dieser Fotos habe ich vor nur drei Tagen gemacht, das andere ist 22 Jahre alt. Könnt ihr den Unterschied erkennen?""Das ist drei Tage alt?" antwortete ein verwunderter Fan. "Das sieht einfach wie eine HD-Version des Bildes aus. Wow."Baff war offenbar auch Missy Elliotts Mutter. In einem weiteren Tweet erklärte die Rapperin: "Nicht einmal meine Mom konnte es mit Sicherheit sagen." Welches der Bilder ist nun das Original, welches die 22 Jahre ältere Imitation?