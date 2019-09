Mit der Harley zur letzten Ruhe

Selbst die letzte Reise können Motorradfans jetzt mit einer Harley Davidson antreten. Die zündende Idee hatte das Bestattungsunternehmen Frisch aus der Oberpfalz in Bayern (D).

Extravagante "Bestattungsharley"

Angeboten wird ein schwarzes Sondermodell mit Beiwagen, welches Sarg oder Urne transportiert. Wer sich für die Urnenfahrt entscheidet, bekommt auch Platz für seinen Helm und die Lederjacke."Es geht darum, den Verstorbenen zu würdigen", so Firmenchef Wolfgang Frisch. 100.000 Euro hat Frisch in seine Bestattungsharley investiert.Um bis zu 900 Kilogramm Gewicht halten zu können, mussten Fahrwerk und Bremsanlage verstärkt und zudem ein Rückwärtsgang eingebaut werden. So lasse sich das sperrige Gespann leichter rangieren.Den Service bietet Frisch seit Mitte August an. Immerhin: Eine Interessentin aus Stuttgart hat die extravagante Harley-Fahrt bereits gebucht.