i KI revolutioniert die Bildwelt pixabay.com 6-Punkte-Methode Mit der MOSAIK-Formel zu besseren KI-Bildern Mit einfachen Struktur-Prompts erzeugt man deutlich professionellere KI-Bilder. Das MOSAIK-Prinzip zeigt, wie es funktioniert. Von Technik Heute 20.09.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

KI-Bildgeneratoren wie Midjourney liefern oft beeindruckende Ergebnisse - aber selten genau das, was man sich vorgestellt hat. Besonders im beruflichen Kontext kostet diese Unberechenbarkeit Zeit und Nerven. Wer planlos drauflospromptet, bekommt generische Ergebnisse.

Die Lösung ist ein simples Framework, das auf einem Prinzip basiert, das jeder kennt: Wenn man einer Freundin ein Foto beschreibt, nennt man automatisch die wichtigsten Bestandteile. Das MOSAIK-Prinzip macht diesen Gedankenfluss zur Eselsbrücke für Prompts.

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Das Prinzip schlüsselt eine Bildbeschreibung in sechs Kernbestandteile auf, schreibt das Online-Magazin t3n. Der Name steht für: Motiv (das zentrale Element), Optik (visueller Stil), Szene (Umgebung), Atmosphäre (Stimmung und Beleuchtung), Inszenierung (Blickwinkel und Komposition) sowie Kontext (technische Details und Verwendungszweck).

So funktioniert es in der Praxis

Ein Beispiel: Wer ein professionelles Businessfoto braucht, baut den Prompt Schritt für Schritt auf. Beim Motiv beschreibt man die Person konkret - etwa "Geschäftsfrau Ende 30 mit hochgesteckten Haaren und marinblauem Blazer". Die Optik legt man als "professionelles Corporate-Porträt" fest.

Die Szene definiert man als "modernes Büro mit unscharfem Hintergrund", die Atmosphäre als "helle, professionelle Beleuchtung mit vertrauenswürdiger Stimmung". Bei der Inszenierung wählt man "Nahaufnahme auf Augenhöhe" und beim Kontext gibt man an: "hochauflösend, geeignet für LinkedIn-Profil".

Der Vorteil des MOSAIK-Prinzips

Der entscheidende Vorteil liegt im Denkansatz: Das Framework folgt der natürlichen Logik, wie Menschen Bilder beschreiben. Man muss kein neues Schema lernen, sondern nutzt ein intuitives Prinzip, das mit allen Bild-KI-Tools funktioniert. Man bleibt flexibel und bestimmt selbst, welche Aspekte am wichtigsten sind.

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Besonders praktisch: Man muss kein "KI-Flüsterer" werden, sondern lernt nur, die eigenen Gedanken besser zu strukturieren. So entstehen präzisere und professionellere Ergebnisse statt beliebiger KI-Zufallstreffer.