Mit diesem Oldtimer wird in Žagubica gelöscht

20190829 /Zentralfeuerwehr am Hof Übergabe Löschfahrzeug / Foto: Birgit Eckel / Tageszeitung Heute Bild: Kein Anbieter/zVg

Weil das Lösch-Auto der serbischen Feuerwehr in die Jahre gekommen ist, erhält sie ein neues gebrauchtes von der Wiener Berufsfeuerwehr.

Das "neue" Löschfahrzeug ist ein Vorab-Gastgeschenk von "Feuerwehr-Stadtrat" Peter Hanke (SPÖ) an Serbien. Übergeben wurde es zu Mittag bei der Hauptfeuerwache am Hof, an Radiša Simeonovic, Feuerwehrkommandant von Žagubica. Die Stadt Žagubica bat Wien Anfang des Jahres um ein neues Auto.



Reise nach Belgrad



Noch Donnerstagabend ist Hanke nach Belgrad abgereist, um Gespräche mit dem Belgrader Vizebürgermeister Goran Vesic zu führen. Am Tag darauf wird er Bürgermeister Zoran Radojicic treffen. Hanke betont: " Die politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen Österreich und Serbien ist für Wien als Drehscheibe zwischen Ost und West besonders wichtig".



(kla)