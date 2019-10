Mit diesen 3 Diät-Regeln nimmt wirklich jeder ab

Strenge Essensregeln und strikte Einkaufslisten führen schnell zu Frust. Wer zuverlässig Gewicht verlieren möchte, muss sich laut einer Harvard-Studie nur an diese drei simplen Regeln halten.

Nur drei Regeln befolgen, um auf den lang ersehnten Traumbody abzuspecken – kann es wirklich so einfach sein? Ja, sagt zumindest die sogenannte "Dietfits"-Studie der renommierten Universität Harvard.Rund 600 Probanden wurden von den Forschern in zwei Testgruppen aufgeteilt und auf Diät gesetzt. Gruppe 1 sollte auf Kohlenhydrate verzichten, sich dafür aber fettreich ernähren. Bei Gruppe 2 wurde diese Vorgabe umgekehrt.Für alle Teilnehmer galt aber eine Faustregel: Sie sollten erstens wenig Zucker, zweitens wenig Weißbrot und drittens viel Gemüse zu sich nehmen.Das Ergebnis erstaunte selbst die Forscher. Alle Probanden konnten im Schnitt innerhalb eines Jahres knapp sechs Kilo abnehmen. Dabei war es egal, ob sie sich nach dem Schema von Gruppe 1 oder 2 ernährten. Die unterschiedliche Zufuhr von Fett und Kohlenhydraten hatte also laut den Forschern kaum Einfluss auf ihren Erfolg. Viel wichtiger war der Verzicht auf Zucker und Weißbrot.Bevor jetzt aber alle die Hände zusammenschlagen und "Hallelujah!" rufen – die oben beschriebene Dreier-Regel ist kein Allheilmittel und sollte nur als Basis für den eigenen Diätplan dienen.Wer dauerhaft die eigenen Fettpölsterchen reduzieren will, sollte sich neben gesunder Ernährung auch viel bewegen und – jetzt wird das Herz aller Wein- und Bier-Connaisseure bluten – möglichst auf Alkohol verzichten.