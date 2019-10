Mit diesen Tipps überlisten Sie den Herbst-Blues

Die kühle und auch düstere Jahreszeit ist wieder angebrochen. Wir verraten Ihnen, was Sie tun können, damit der Herbst-Blues garantiert keine Chance hat.

Gerade zu dieser Zeit im Jahr eignet sich eine Tasse Tee besonders gut, um in den Tag zu starten. Egal ob ungesüßt oder mit Honig und einem Spritzer Zitrone wärmt sie wohlig von Innen und wirkt – je nach Sorte – belebend (z.b. Grün- und Schwarztee).Auch kleine Übungen, von denen viele im Sitzen möglich sind, gelten als wahre Muntermacher. "Armkreisen, die Schultern lockern oder den Nacken bewegen sind nur ein paar Beispiele", erklärt Tobias Prietzel vom Jobportal "karriere.at".Die finstere Jahreszeit schlägt sich häufig auf die Stimmung. Dem kann man relativ leicht entgegenwirken – auch in der Arbeit. Wem es im Büro trotz Beleuchtung zu düster ist, der kann zu speziellen Lampen greifen. Diese simulieren ausreichend Tageslicht und beugen eventuellen Verstimmungen vor.Aktivierend wirkt vor allem Licht mit hohem Blauanteil. Die Beleuchtung durch blaue LED-Lampen vertreibt Müdigkeit und stärkt die Gehirnaktivität so als würde man Kaffee trinken.Anregend gilt ebenfalls Sport. Oft reicht schon ein kurzer Fußmarsch in der Natur. Ein Besuch in der Sauna oder im Dampfbad stärkt darüberhinaus das Immunsystem.Nicht nur Erkältungen sind ansteckend, sondern auch gute Laune. Wenn Kollegen lächeln, hebt das die eigene Stimmung ebenfalls. Ein Herbsttief kann also genauso gut mit Humor überwunden werden.Wenn das nicht Hilft kann immer noch mit Süßem gegen gesteuert werden. Zum Beispiel ganz klassisch mit der Schoki. Besonders gut eignet sich Bitterschokolade. Sie enthält etwas weniger Zucker, ist damit etwas gesünder als Vollmilchschokolade.