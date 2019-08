In dieser Telefonzelle kann man brausen gehen

Diese Telefonzelle ist nicht zum Telefonieren! Manuela Hofer und ihr Gatte bastelten aus der Kabine eine Dusche. Diese steht nun im Garten neben dem Whirlpool.

Wer diese Telefonzelle benutzen will, findet schnell heraus: Unter dieser Nummer gibt es keinen Anschluss – zumindest nicht im herkömmlich Sinne.Mit dieser Kabine kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes brausen gehen. Die 43-Jährige Manu Hofer und ihr Gatte Sigi machen es möglich.Denn das Ehepaar aus Ried/Riedmark (Bez. Perg) hat die alte Telefonzelle kurzerhand in eine Dusche umfunktioniert und ihn ihrem Garten aufgestellt. "Wir haben direkt daneben einen Whirlpool. Wenn ich mich abbrausen wollte, war das Wasser unserer Solardusche stets kalt. Das musste sich ändern", erklärt die Mutter eines Sohnes im-Gespräch.Deshalb hat sich das Ehepaar dann für die Warmwasservariante in Form einer Kabine entschieden. Allerdings gestaltete sich die Suche nach der "Shower-Box", wie sie ihre Kreation selbst nennen, äußerst schwierig. "Es hat rund drei Jahre gedauert bis wir eine passende Telefonzelle gefunden haben", erinnert sich die 43-Jährige.Danach wurden die nötigen Installationen vorgenommen und der Duschspaß konnte beginnen. Statt dem Hörer wird nun eben der Brausekopf abgenommen.(mip)