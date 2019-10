Mit "Heute" als VIP zum Beatpatrol Festival 2019

"Heute" verlost 10 x 2 VIP-Tickets für das Beatpatrol Festival am Freitag, 25. Oktober 19, in VAZ St. Pölten!

Event: Beatpatrol Festival 2019Datum: Freitag, 25. Oktober 2019Location: VAZ St. Pölten, Kelsengasse 9, 3100 St. Pölten~ VIP Parking~ VIP Entrance~ 2 VIP Areas (inkl. Bier, Spritzer, Eistee, Orangensaft, Mineralwasser)mit SWACQ vs. John Christian, Teknoclash, Ben Verse, Cosmic Space Disco u.a.Allmählich geht es fürs Kronehit BEATPATROL FESTIVAL powered by Raiffeisen Club, das am 25. Oktober im VAZ St. Pölten zum 11. Mal über die Bühne geht, in die Zielgerade, und damit komplettiert sich auch das Programm.Das Festival präsentiert unter anderem Goa Trance Stage hosted by Cosmic Space Disco und freut sich über die Bestätigung von Shooting Star SWACQ vs. John Christian, Teknoclash oder den ehemaligen PENDULUM MC BEN VERSE.Auf der Mainstage gibt es neben Größen wie PAROV STELAR live, ROBIN SCHULZ, STEVE AOKI, BRENNAN HEART oder RENE RODRIGEZZ nun auch eine wahre niederländische "Battle". So treten SWACQ vs. JOHN CHRISTIAN an und mit TEKNOCLASH kommt einer der impulsivsten Acts, der es live so richtig krachen lässt und schon bei Festivals wie Electric Love, Parookaville oder Mysteryland gehörig aufzeigte.Und wer es im Trubel des Festivals einmal ein bisschen "ruhiger" angehen möchte, der darf sich auf die erstmals im neuen Foyer situierte Chillout Stage freuen, wie überhaupt das VAZ St. Pölten nach seinem Umbau (neuer Bühnenturm, neues Restaurant, neues Foyer, neue Toilettenanlagen und Garderoben) in neuem Glanz erstrahlt und noch mehr Tanz- und Partywütigen Platz bietet, frei nach dem Motto: THE BEAT GOES ON!In der Dia-Show "Festival" gibt es ein Bild, das KEIN Festival zeigt. Trage die richtige Bildnummer in das erste Feld ein, fülle alle weiteren Formularfelder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!