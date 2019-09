Mit "Heute" in die Woche starten und sparen

An zehn Standorten erhältst du deinen persönlichen Gutschein. Bild: heute.at

An zehn Standorten überreichen wir euch die "Heute"-Zeitung diese Woche persönlich – und einen 20%-Rabatt-Gutschein für Hervis dazu!

Mit "Heute" gut informiert in den Tag starten: An zehn Hotspots in Wien bekommt ihr eure Lieblingszeitung diese Woche persönlich überreicht. Zusätzlich erhaltet ihr einen Sportbekleidungs-Gutschein von Hervis: Minus 20% auf einen Artikel nach Wahl der Marken Adidas, Nike, Converse und Under Armour in allen Wiener Hervis-Stores!



Von Dienstag (10.9.) bis Montag (16.9.) könnt ihr an folgenden Standorten von der Aktion profitieren:



1. Station Schnellbahn Rennweg



2. Donauzentrum U Bahn



3. Floridsdorf Bahnhof



4. U4/U3 Wien Mitte



5. U1 Schwedenplatz



6. U1 Reumannplatz



7. U6 Burggasse-Stadthalle



8. U6 Währinger Gürtel



9. U6 Alterlaa



10. U3 Station Ottakring



Gültig in allen Wiener Hervis Stores gegen Vorlage des Gutscheines auf einen Artikel, längstens bis 21.09.2019. Das Angebot ist nicht mit weiteren Rabatten und laufenden Aktionen kombinierbar. Reduktion erfolgt vom letztgültigen Verkaufspreis. Ausgenommen sind „1.Preis" und „PowerPreis" Artikel.



(red)