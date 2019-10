Mit Hustanfall in den Gegenverkehr: 2 Verletzte

Weil er husten und niesen musste, verriss ein 54-jähriger Kärntner das Lenkrad und fuhr in den Gegenverkehr. Der Alkotest war positiv.

Alkotest war positiv

Ein 54-jähriger Mann aus Bad Kleinkirchheim war am Mittwochnachmittag gegen 15:40 Uhr mit seinem Wagen auf der B95 von Himmelberg kommend in Richtung Gnesau unterwegs. In Winklern (Bezirk Feldkirchen) kam er nach eigenen Angaben zu Folge eines Hust- und Niesanfalles auf die linke Fahrbahnseite und prallte ungebremst frontal in ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einem 75-jährigen Mann aus Maria Saal.Ein hinter dem 75-jährigen fahrender 28-jähriger Rumäne konnte mit seinem Pkw noch nach links ausweichen, streifte aber mit seiner rechten Fahrzeugseite den Pkw des 75-jährigen. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.Der 75-Jährige und eine bei ihm mitgefahrene 44-jährige Frau wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.Die durchgeführten Alkotests ergaben beim 54-jährigen eine Minderalkoholisierung.