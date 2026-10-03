Mit Internet aus dem All Geld verdienen

Starlink, der Satelliten-Internetdienst von SpaceX, sucht nach sogenannten Hosts. Diese sollen ein Starlink-Kit aufstellen und dann Internetzugang gegen Bezahlung an Menschen in der Nähe anbieten können. Das könnte vor allem an Orten ohne gutes Internet interessant sein.
Das Konzept ist simpel: Starlink kümmert sich um Zahlungen, Benutzerzugriff und Konnektivität. Die Hosts müssen lediglich ein Kit betreiben und bekommen dafür einen Teil der Einnahmen. Wie viel genau, ist allerdings noch unklar.
Wie es auf heise.de heißt, startet das Community-Host-Programm zunächst als Beta. Vorgesehen sind verschiedene Tickets: ein Stunden-, ein Tages- und ein Wochenticket, die jeweils zur Nutzung mit einem Gerät berechtigen. Ein Monatsticket soll bis zu vier Geräte abdecken.
Interessierte müssen im Bewerbungsformular Angaben zu ihren technischen Kenntnissen machen und angeben, wo sie das Angebot platzieren wollen. Starlink fragt zudem, wie viele Standorte die Bewerber einrichten möchten und welchen Preis Nutzer für einen Pass zahlen würden.
Noch ist offen, wo und wann das Programm offiziell startet. Ob es auch in den deutschsprachigen Raum kommt, ist derzeit nicht bekannt. Starlink hat zuletzt die Preise für seine regulären Internet-Tarife angehoben.