i Rote und gelbe Kartoffeln im Korb pixabay.com Genialer Herbst-Lifehack Mit Kartoffeln Autospiegel regenfest machen Wassertropfen auf Außenspiegeln machen die Sicht im Herbst gefährlich. Mit einem simplen Kartoffeltrick löst du das Problem im Handumdrehen. Von Technik Heute 03.11.2026, 15:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jeder Autofahrer kennt das Problem: Kaum fängt es an zu regnen, sind die Außenspiegel voller Wassertropfen. Die Sicht nach hinten wird massiv beeinträchtigt - und das kann bei Spurwechseln oder beim Abbiegen richtig gefährlich werden.

Doch es gibt einen überraschend einfachen Trick, der für klare Sicht sorgt: eine halbe Kartoffel.

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Wie CHIP berichtet, macht die Stärke in der Kartoffel den Spiegel wasserabweisend. Und so funktioniert der Trick: Zuerst den Außenspiegel reinigen und trocknen. Dann eine frisch halbierte Kartoffel nehmen und damit gründlich über die Spiegelfläche reiben.

So einfach geht der Kartoffeltrick

Zunächst erscheint ein leichter Schleier auf dem Spiegel - der verschwindet aber von selbst, sobald die Oberfläche trocknet. Danach perlt Regenwasser einfach ab und die Sicht bleibt klar.

Wie lange der Effekt anhält, hängt vom Wetter ab. Bei starkem Regen muss man den Trick eventuell wiederholen. Das Beste: Die Kartoffel muss nicht weggeworfen werden. Einfach das Ende, das den Spiegel berührt hat, abschneiden - und den Rest für ein leckeres Gericht verwenden.

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Warum der Trick funktioniert

Die in der Kartoffel enthaltene Stärke bildet einen dünnen Film auf dem Spiegel. Dieser Film verhindert, dass sich Wassertropfen festsetzen können. Stattdessen perlen sie ab wie bei einer Lotusblume. Ein simples Hausmittel mit großer Wirkung - besonders jetzt im Herbst, wenn Nebel und Regen zum Alltag gehören.