Mit Marcels Rennanzug die Piste hinabhirschen

Möchtest du in einen Rennanzug von Marcel Hirscher den Winterurlaub genießen? Eine Charity-Auktion des österreichischen Skiverbands macht es möglich.

Versteigerung über vier Wochen

Vielleicht haben Sie die gleiche Schuhgröße wie Ex-Skistar Lizz Görgl? Oder Sie würden im nächsten Winterurlaub gerne im Rennanzug des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher die Pisten unsicher machen? Dann ist diese Charity-Auktion des österreichischen Skiverbands genau richtig für Sie.Das Dorotheum versteigert nämlich Ausrüstungsgegenstände unserer Sportstars. Die Objekte werden aufgeteilt auf vier Wochen versteigert, los geht's am 31. Oktober um 10.00 Uhr.Das Highlight behält man sich für die Schlussversteigerung beim Night Race in Schladming am 28. Jänner auf. Mitmachen kann jeder. Der Ausrufpreis für jedes Objekt beträgt 50 Euro. Der Erlös kommt zur Gänze der Errichtung eines Zentrums für Präzisionsmedizin der MedUni Wien zugute."Mit der Charity-Auktion wollen wir bewusst machen, wie wichtig medizinische Forschung ist", sagt ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel. Info: oesv.at dorotheum.com oder unter meduniwien.ac.at