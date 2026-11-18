i Schon vor dem offiziellen Start können Xbox-Spieler mit GTA 6 loslegen. Rockstar Games Zeitzonen-Hack So kannst du GTA 6 auf der Xbox jetzt schon spielen Mit einem einfachen Trick kannst du "GTA 6" bis zu 12 Stunden vorab erleben - so funktioniert der Neuseeland-Trick. Von Technik Heute 18.11.2026, 12:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 19. November erscheint das lang erwartete Videospiel "GTA 6". Schon jetzt gilt das Game als einer der größten Spiel-Hits des Jahrzehnts. Millionen Fans weltweit können den Release kaum noch erwarten.

Bereits der 2013 veröffentlichte Vorgänger "GTA 5" zählt zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten. Die Erwartungen an den Nachfolger sind dementsprechend hoch. Doch mit einem einfachen Trick ist es möglich, das Spiel schon bis zu zwölf Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung zu spielen.

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Dabei sorgt die Zeitverschiebung zwischen Neuseeland und Europa für den entscheidenden Vorteil: In Neuseeland beginnt der 19. November schon zwölf Stunden früher als in Mitteleuropa.

So funktioniert der Neuseeland-Trick

"GTA 6" wird nicht gleichzeitig überall auf der Welt freigeschaltet. Wer seine Konsole auf Neuseeland stellt, kann das Spiel deutlich früher starten. Für die Xbox genügt es, in den Systemeinstellungen unter "Sprache und Ort" Neuseeland als Heimatregion zu wählen und die Konsole neu zu starten. Schon kannst du loslegen, sobald das Spiel verfügbar ist.

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Auf der PlayStation ist der Trick etwas komplizierter: Hier musst du laut "Bild" einen neuen Account anlegen und als Heimatadresse eine beliebige Adresse aus Neuseeland wählen. Doch Vorsicht: In den Nutzungsbedingungen von PlayStation heißt es ausdrücklich: "Sollten Sie uns gegenüber unrichtige Angaben machen, behalten wir uns vor, die betroffenen Konten zu sperren."

Risiko für Streamer und YouTuber

Auch Streamer und YouTuber möchten "GTA 6" möglichst früh zeigen und erwarten hohe Zuschauerzahlen. Allerdings hat Sony bereits angekündigt, gegen Livestreams mit dem Neuseeland-Trick vorzugehen. Streamern droht dabei eine Sperre ihres Accounts.