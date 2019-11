Pistolen-Schuss auf Freund: "Keine Absicht"

Der folgenschwere Schussunfall passierte in einer Wohnung in der Linzer Innenstadt.

Dieser Fehler hätte in einer Tragödie enden können. Ein 25-jähriger hantierte mit einer Pistole, traf dabei unabsichtlich seinen Freund (26) an der Schulter.

Ins Kepler-Klinikum gebracht

Schmerzliches Ende eines ausgelassenen Abends unter zwei Freunden. Ein 25-Jähriger besuchte Mittwochabend einen Kumpel (26) in dessen Wohnung in der Linzer Innenstadt.Dort zeigte er ihm seine Pistole, hantierte damit herum. Gegen 21.30 Uhr kam es dann zu einem folgenschweren Fehler.Es machte einen lauten Knall. Sofort griff sich der Ältere auf die Schulter. Ein Schuss hatte sich gelöst, traf den Linzer an der Schulter. "Ein glatter Durchschuss", hieß es auf Nachfrage aus der Polizei-Pressestelle.Unter den alarmierten Polizeibeamten befand sich zufällig ein Notfallsanitäter. Dieser versorgte den Schwerverletzten gemeinsam mit dem ebenfalls herbeigerufenen Notarzt. Anschließend wurde der 26-Jährige mit der Rettung ins Kepler-Klinikum gebracht.Bei der ersten Befragung gab der Jüngere sofort zu, aus Versehen einen Schuss abgegeben zu haben. Die Beamten stellten die Pistole sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus.Ob der mutmaßliche Schütze betrunken war und wer schließlich die Einsatzkräfte alarmierte, ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen laufen.