Mit Pötzelsberger kehrt ZIB 1 aus Quarantäne zurück

Mit dem 1. Mai beendet der ORF seine Corona-Quarantäne für die ZIB. Ab dem 6. Mai kommt Tobias Pötzelsberger als neuer Anchor zur ZIB 1.

Am 30. April 2020 werden die Isolationsmaßnahmen rund um den ORF-Newsroom beendet und der Normalbetrieb weitgehend wiederhergestellt. Fixe Teams, die einander während der Arbeit nicht begegnen, sollen sicherstellen, dass im Fall einer Corona-Erkrankung der reibungslose Sendebetrieb gewährleistet ist.Das ursprünglich für Ostern geplante erneuerte Erscheinungsbild der "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr geht aufgrund der intensiven Corona-Berichterstattung voraussichtlich erst im September on air.Dennoch kommt es bereits am 6. Mai zu einer ersten, sichtbaren Neuerung: Österreichs "Journalist des Jahres", Tobias Pötzelsberger, nimmt an diesem Tag erstmals neben Susanne Höggerl Platz. Das alternierend moderierende "Zeit im Bild"-Duo bilden weiterhin Nadja Bernhard und Tarek Leitner.ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz: "Als markantes erstes Zeichen dieser Neuerungen wird Tobias Pötzelsberger ab 6. Mai in das Moderationsteam der 'ZIB 1' wechseln, womit wir einem großen Wunsch unseres Publikums entsprechen."