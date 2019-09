Mitfahrbankerl: Ternitz setzt auf's Autostoppen

Energiebeauftragter Helmut Million und Umweltstadträtin Daniela Mohr. Bild: Stadtgemeinde Ternitz

In Ternitz wird künftig auf eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr gesetzt. Die Stadt hat sogenannte "Mitfahrbankerl" aufgestellt.

Ternitz (Bez. Neunkirchen) will das Autostoppen wieder modern machen und setzt deshalb ab sofort auf auf organisiertes Trampen. "War es vor nicht allzu langer Zeit oft selbstverständlich, dass man jemanden mit dem Auto mitgenommen hat, so ist dies heutzutage eher selten der Fall. Das Projekt Mitfahrbankerl soll das Mitfahren wiederbeleben", so Umweltstadträtin Daniela Mohr.



Die Idee des Mitfahrbankerls lehnt sich an das altbekannte Autostoppen an und funktioniert einfach. In der Stadt wurden spezielle Mitfahrbankerl, erkennbar an der hellblauen Farbe, aufgestellt. Richtungstafeln, welche neben dem Bankerl befestigt sind, geben an, wohin man will.



"Gemeinsam fahren"



Will man mitgenommen werden, wählt man das passende Taferl, setzt sich hin und wartet bis jemand stehen bleibt. Ternitz möchten mit dem Mitfahrbankerl eine Ergänzung zum Öffentlichen Verkehr anbieten und damit das „Gemeinsam Fahren" fördern.



"Damit soll einerseits ein Beitrag zum Klimaschutz und andererseits zum Miteinander in der Mobilität beigetragen werden. Durch das Mitfahren soll der Besetzungsgrad der Autos erhöht und eine Ergänzung zum Öffentlichen Verkehr geschaffen werden. Außerdem kommen mit dem Mitfahren die Leute wieder ins Gespräch", so der Energiebeauftragte Helmut Million.



Die Standorte fürs Bankerl in Ternitz sind:



• Sieding – Kreuzung Thannerstraße – Puchbergerstraße



• St. Johann – neben Autobushaltestelle Puchbergerstraße



• Raglitz – Beginn St. Lorenzerstraße



• Flatz – Ortsausfahrt Flatzerstraße



• Alt Pottschach – Pottschacherstraße bei Trafik



• Putzmannsdorf – Autobushaltestelle



Und für die Rückfahrt mit Klappschildern:



• Stadthalle Ternitz



• Pottschach Schulen



(min)