Moby lässt sich Tierliebe auf den Hals tätowieren

Der 54-jährige Musiker ist schon lange für seinen veganen Lebensstil bekannt. Jetzt hat er dafür sogar pecken lassen.

"Ich bin seit fast 32 Jahren Veganer, also war dieses Tattoo irgendwie eine Selbstverständlichkeit", schrieb Moby zu einem Foto auf Instagram, das seinen frisch tätowierten Hals zeigt. Auf dem steht seit kurzem in großen Blockbuchstaben "VEGAN FR LIFE"."Die Rechte von Tieren und die Befreiung von Tier ist außerdem meine Lebensaufgabe", so der Musiker weiter. Seit Jahren setzt er seine Bekanntheit dafür ein, auf das Leid von Tieren aufmerksam zu machen und führt ein veganes Straight Edge-Leben.Gestochen hat das Tattoo die bekannte Künstlerin Kat von D, die ebenfalls bekennende Veganerin ist.