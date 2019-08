Mockridge sabotierte das ZDF für seine eigene Show

Nicht Joko und Klaas sind die Drahtzieher hinter dem TV-Skandal, Luke Mockridge zog den "ZDF-Fernsehgarten" für seine "Greatnightshow" durch den Kakao.

Am Sonntagabend läuft im deutschen TV traditionell der "Tatort", aus dem Mittagsprogramm ist der "ZDF-Fernsehgarten" nicht wegzudenken. Seit 1986 wird die Live-Open-Air-Show ausgestrahlt. Einen Auftritt wie jenen von Luke Mockridge (30) gab es allerdings noch nie.Nach miesen Pointen, beleidigenden Rentner-Witzen und einem skurrilen Bananen-Telefonat (mehr dazu in unserer Bildstrecke, siehe oben) wurde der Komiker aus der letzten Sendung geworfen. Laut "Bild" war das auch Lukes Absicht. Der TV-Skandal ist als Gag für sein neues Format "The Greatnightshow" (ab 13.9. auf Sat.1) geplant."Es war seine eigene Idee und wurde lange geplant", erklärt ei Produktionsmitarbeiter der kommenden Show. "Es steckt keine weitere Person mit drin, es gab also keinen Auftrag von Joko und Klaas oder so. Die Auflösung kommt in seiner neuen Show."Zuvor war gemunkelt worden, die ProSieben-Spaßmacher Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf könnten für die Aktin verantwortlich sein. Die beiden hatten es unter anderem zustande gebracht, einen falschen Ryan Gosling bei der Verleihung der Goldenen Kamera 2017 (ebenfalls im ZDF) einzuschleusen.Aber nein, die "Fernsehgarten"-Aktion ist offenbar auf dem Mist von Luke Mockridge gewachsen. Zumindest mit Andrea Kiewel (54), der Moderatorin der Show, hat es sich der Komiker damit verscherzt."Ich mache diese Sendung jetzt seit 19 Jahren. Das, was Luke Mockridge da abgezogen hat, ist an Unkollegialität nicht zu überbieten. Diese Sendung gibt es seit 33 Jahren. Dass dann ein Künstler wagt, auf meiner Bühne, vor meinem Publikum wie ein Affe rumzuspringen [...] halte ich für das mieseste Verhalten, das es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann", mockierte sie sich.Das ZDF war in seinem Statement zu dem Vorfall etwas gnädiger, aber auch alles andere als begeistert: "Im ZDF-Fernsehgarten sind wir eigentlich für jeden Spaß zu haben. Die Witze allerdings, die Luke Mockridge heute von sich gegeben hat, trafen weder unseren Humor, noch den des Publikums. Mehr gibt es leider nicht zu sagen, der Auftritt spricht für sich selbst."(lfd)