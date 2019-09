Bei diesem Model lächelte sogar Anna Wintour

Bei einer Show der Paris Fashion Week schritt ein Model in einem ganz besonderen Gang über den Catwalk. Darüber spricht nun die ganze Modewelt.

Die Fashion Week in Paris bietet einen nie enden wollenden Gesprächsstoff in der Modewelt, doch ein Ereignis steht gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit: Die ganze Branche spricht über ein Model.In Paris erregete das deutsche Model Leon Dame Aufsehen und sorgte für weltweite Schlagzeilen, als das angesagte Männer-Model über den Laufsteg von Maison Margiela nicht entlang schritt, sondern galoppierte. Damit schaffte er das fast Unmögliche: Selbst die für ihre neutrale, bis ins absolute Nichts der Aussagekraft abschweifende Mimik bekannte Anna Wintour staunte ob der unüblichen Schrittgestalt und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.Auch auf Twitter wurde der Auftritt im großen Rahmen analysiert. Ein User verglich Dame sogar mit "einer dreisten Babygiraffe, die gerade den Club verlässt".Bei Dior waren auch bekannte Gesichter aus der Blogger-Szene zu sehen. So war dort eine der größten britischen Fashion-Bloggerinnen Victoria alias "Inthefrow".