Justin-Bieber-Ex mit nur 34 Jahren gestorben

Die Welt der Stars trauert um Sahara Ray. Das australische Model und erfolgreiche Unternehmerin starb im Alter von nur 34 Jahren im Krankenhaus.
"Sie ist letzte Nacht im Krankenhaus im Kreise ihrer Familie verstorben. Sie wurde so sehr geliebt", teilten Angehörige mit. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.
Wie Bild.de unter Berufung auf das Promi-Portal TMZ berichtet, hinterlässt Ray ihre zehn Monate alte Tochter Snow. Ob sie zuletzt in einer Beziehung lebte und wer der Vater ist, hielt sie stets aus der Öffentlichkeit heraus.
Ray machte sich zunächst als Model und Influencerin einen Namen. Hunderttausende Fans verfolgten ihr Leben auf Instagram. Zudem gründete sie erfolgreich ihre eigene Bademodenmarke "Sahara Ray Swim".
Weltweit bekannt wurde die Australierin 2016, als sie während eines Hawaii-Urlaubs an der Seite von Popstar Justin Bieber fotografiert wurde. Auch mit dem australischen Sänger Cody Simpson wurde sie zeitweise in Verbindung gebracht.
Ray war die Tochter der australischen Surf-Legende Tony Ray. Aufgewachsen zwischen Australien, Kalifornien und Hawaii, zog es sie früh in die Modewelt.
Erst 2024 hatte Sahara Ray öffentlich über ihren schweren Kampf gegen das Guillain-Barré-Syndrom gesprochen. Die seltene neurologische Erkrankung trat nach einem schweren Autounfall auf und führte bei ihr zeitweise zu einer teilweisen Lähmung.