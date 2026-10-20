i Die australische Bademoden-Designerin und Model Sahara Ray ist überraschend verstorben. Sie wurde nur 34 Jahre alt. Instagram Model Sahara Ray Justin-Bieber-Ex mit nur 34 Jahren gestorben Das australische Model und Bademoden-Designerin Sahara Ray ist überraschend verstorben. Sie hinterlässt eine zehn Monate alte Tochter. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Welt der Stars trauert um Sahara Ray. Das australische Model und erfolgreiche Unternehmerin starb im Alter von nur 34 Jahren im Krankenhaus.

"Sie ist letzte Nacht im Krankenhaus im Kreise ihrer Familie verstorben. Sie wurde so sehr geliebt", teilten Angehörige mit. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

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Wie Bild.de unter Berufung auf das Promi-Portal TMZ berichtet, hinterlässt Ray ihre zehn Monate alte Tochter Snow. Ob sie zuletzt in einer Beziehung lebte und wer der Vater ist, hielt sie stets aus der Öffentlichkeit heraus.

Bekanntschaft mit Justin Bieber machte sie weltweit bekannt

Ray machte sich zunächst als Model und Influencerin einen Namen. Hunderttausende Fans verfolgten ihr Leben auf Instagram. Zudem gründete sie erfolgreich ihre eigene Bademodenmarke "Sahara Ray Swim".

Justin Bieber (l.) und Sahara Ray (r.) im Jahr 2016. Instagram

Weltweit bekannt wurde die Australierin 2016, als sie während eines Hawaii-Urlaubs an der Seite von Popstar Justin Bieber fotografiert wurde. Auch mit dem australischen Sänger Cody Simpson wurde sie zeitweise in Verbindung gebracht.

Schwerer Kampf gegen seltene Erkrankung

Ray war die Tochter der australischen Surf-Legende Tony Ray. Aufgewachsen zwischen Australien, Kalifornien und Hawaii, zog es sie früh in die Modewelt.

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Erst 2024 hatte Sahara Ray öffentlich über ihren schweren Kampf gegen das Guillain-Barré-Syndrom gesprochen. Die seltene neurologische Erkrankung trat nach einem schweren Autounfall auf und führte bei ihr zeitweise zu einer teilweisen Lähmung.