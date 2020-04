Modellbahnwelt Schiltern lädt zu Zeichenwettbewerb

Das Team der Modellbahnwelt Schiltern (Bezirk Krems-Land) lädt Kinder zwischen 3 und 12 Jahren über Ostern zum Zeichenwettbewerb.

Da momentan viel Zeit zuhause verbracht wird, hat sich das Team der Modellbahnwelt Schiltern etwas überlegt, womit Kids im Alter von 3 bis 12 Jahren Abwechslung und Freude bereitet werden kann und rief einen großen Zeichenwettbewerb ins Leben. Einsendungen werden bis Ostermontag angenommen."Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, malt ein Bild, welches mit dem Thema 'Modellbahn, Lokomotive oder Zug' zu tun hat. Verseht es gerne auch mit eurem Namen, so wie auch große Künstler. Das fertige Bild abfotografieren oder einscannen und direkt auf der Facebookseite der Modellbahnwelt Schiltern via Messenger zusenden oder gerne auch per E-Mail schicken", lautet die Aufgabenstellung.Anschließend werden alle eingesendeten Bilder vom Team der Modellbahnwelt Schiltern betrachtet und die kreativsten, schönsten und besten drei Kunstwerke werden prämiert.ist eine Jahreskarte Kind für die Modellbahnwelt Schiltern, mit der kann man das über 300 Quadratmeter große Modellbahn-Erlebnis, mit hunderten Zügen, tausenden kleinen Figuren und naturgetreuen Landschaften, so oft man will kostenlos besuchen.kann fünf Freunde zu einer persönlichen Tour durch die Modellbahnwelt Schiltern einladen und so bekommen alle einen Einblick hinter die Kulissen.bekommt eine wertvolle E-Lok "Taurus" Rh 1116 ÖBB von PIKO. Alle Informationen findet man auch online unter www.modellbahnweltschiltern/zeichenwettbewerb.