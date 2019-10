Mofa-Lenker (15) crasht in Traktor: Schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag in Höflein (Bruck).

Schwerer Crash am Freitag gegen 11.30 Uhr am Mitterweg in Höflein (Bezirk Bruck an der Leitha): Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Mofa, als er plötzlich in den Gegenverkehr abdriftete und mit einem entgegenkommenden Traktor kollidierte.Der 15-Jährige wurde vom Mofa geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber ins AKH nach Wien geflogen werden.Der 29-jährige Traktor-Lenker blieb unverletzt.