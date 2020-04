Mofafahrer (15) kracht gegen Motorradfahrer (45)

(Symbolfoto) Sonntagnachmittag kam im Bezirk Weiz ein Mofafahrer am Rollsplitt zu Sturz und prallte gegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Motorradfahrer blieb unverletzt

Gegen 17 Uhr fuhr ein 15-Jähriger auf einer Gemeindestraße von Plenzengreith in Richtung Passail (beides Bezirk Weiz). In einer abschüssigen Rechtskurve kam er aufgrund von Rollsplitt auf der Fahrbahn ins Schleudern und zu Sturz.Dabei prallte er gegen einen entgegenkommenden 45-jährigen Motorradfahrer aus der Südoststeiermark. Auch dieser kam zu Sturz. Der 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.