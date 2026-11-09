i Monstera istock misuma Zimmerpflanzen Monstera-Pflege: Das braucht sie im Winter Wenn die Tage kürzer werden, braucht deine Monstera eine andere Pflege. Diese Tipps helfen der Zimmerpflanze, gesund durch die kalte Jahreszeit zu ko Von Heute Life 09.11.2026, 22:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Herbst reicht die Sommerroutine nicht mehr aus: Weniger Tageslicht bremst das Wachstum deiner Monstera, dadurch verbraucht sie weniger Wasser und Nährstoffe. Vor dem Winter solltest du Standort, Gießen und Düngung überprüfen.

Prüfe zuerst den Standort: Ein Platz, der im Sommer hell genug war, kann im Winter zu dunkel werden. Rücke die Pflanze näher ans Fenster, aber halte sie von kalter Zugluft und kalten Fensterscheiben fern. Auch direkt neben der Heizung sollte sie nicht stehen.

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Wie Utopia.de berichtet, sinkt der Wasserbedarf im Winter deutlich. Gieße nicht nach einem festen Wochentag, sondern prüfe mit dem Finger, ob die obere Erdschicht noch feucht ist. Schlaffe Blätter bedeuten nicht automatisch Durst – sie können auch auftreten, wenn die Wurzeln durch zu viel Nässe geschädigt sind.

Trockene Heizungsluft schadet den Blättern

Trockene Heizungsluft kann braune Blattspitzen verursachen und die Pflanze schwächen. Ein Luftbefeuchter ist die effektivste Lösung. Alternativ hilft eine Wasserschale mit Blähton unter dem Topf. Das Besprühen der Blätter bringt dagegen wenig, da die erhöhte Feuchtigkeit nur wenige Minuten anhält.

Weniger düngen und nicht schneiden

Reduziere die Düngung in den Wintermonaten oder pausiere sie komplett. Bei langsamem Wachstum braucht die Monstera weniger Nährstoffe. Zu viel Dünger kann sich im Substrat anreichern und die Wurzeln belasten. Mit größeren Rückschnitten wartest du am besten bis zum Frühjahr.

Die Bilder des Tages i ?

Kurz zusammengefasst: Rücke die Monstera näher ans Fenster, halte sie von Zugluft und Heizung fern, erhöhe die Luftfeuchtigkeit mit einer Wasserschale und wische die Blätter regelmäßig ab. So kommt deine Pflanze gut durch den Winter.