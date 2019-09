Klimawandel: Mont-Blanc-Gletscher stürzt ein

Der höchste Berg der Alpen ist in Gefahr! Wegen Erwärmung könnten 250.000 Kubikmeter Eis auf der italienischen Seite des Mont Blanc abbrechen

Im Aostatal (Nordwesten Italiens) mussten am Dienstag zwei kommunale Straßen gesperrt werden. Die Stiftung Fondazione Montagna sicura warnt auf Facebook vor Eislawinen am Planpinceux-Gletscher.Schuld daran sollen die steigenden Temperaturen in der Region sein. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet , könnten dort im Unglücksfall rund 250.000 Kubikmeter Eis abbrechen. "Solche Phänomene zeigen einmal mehr, wie das Gebirge wegen klimatischer Faktoren in einer Phase starken Wandels und deshalb besonders verletzlich ist", sagte der Bürgermeister von Courmayeur, Stefano Miserocchi, zu Ansa.Jetzt soll an dem Gletscher ein Radar zur Überwachung angebracht werden. Dabei soll mit Fotos die Bewegung der Eismassen beobachtet werden.Der Mont Blanc (Monte Bianco) ist mit 4.810 Metern der höchste Berg der Alpen und steht auf der Grenze zwischen Frankreich und Italien.