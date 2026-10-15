Mont Blanc plötzlich 2 Meter höher

Überraschende Neuigkeiten vom Dach der Alpen: Der Mont Blanc hat laut einer aktuellen Vermessung ordentlich an Höhe zugelegt.
Nach der neuesten Messung ist der Gipfel des höchsten Berges Westeuropas um 1,88 Meter höher als noch 2023.
Das meldet Der Spiegel. Damals war der Gipfel um etwa dieselbe Menge geschrumpft.
Verantwortlich für die Schwankungen dürften Wind und Wetter sein. Schneeablagerungen am Gipfel können die Höhe je nach Jahreszeit und Wetterbedingungen beeinflussen.
Der Mont Blanc liegt an der Grenze zwischen Frankreich und Italien und ist mit seinen rund 4.807 Metern der höchste Berg der Alpen.