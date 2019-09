Zwei steirische Paragleiter sterben im Aostatal

Blick auf den Monte Rosa: Hier stürzten zwei Paragleiter aus der Steiermark am Samstag in den Tod. Bild: Kein Anbieter/iStock

Die beiden 42 und 32 Jahre alten Männer aus Bruck an der Mur kam am Monte Rosa ums Leben. Sie stürzten mit ihrem Zweisitz-Paragleiter ab.

Zwei steirische Gleischirmflieger sind am Samstag am östlichen Hang des Monte Rosa im norditalienischen Aostatal tödlich verunglückt.



Die beiden aus Bruck an der Mur stammenden Männer waren mit einer Gruppe österreichischer Freund von einer Höhe von circa 4.550 Metern aus zu ihrem Flug gestartet.



Zeugen vermuteten, dass die beiden Steirer im Alter von 42 und 32 Jahren, die mit einem Zweisitz-Paragleiter gesprungen waren, mit dem Segel in Schwierigkeiten gerieten.



Die beiden prallten gegen die Felsen. Die Bergung gestaltet sich wegen des steilen Geländes schwierig. Die Leichen wurden dann ins Krankenhaus der piemontesischen Stadt Domodossola gebracht. Die Familien der Todesopfer wurden benachrichtigt.



