Junger Mopedfahrer (17) kracht frontal in ein Auto

Ein junger Innviertler fuhr Mittwochabend mit seinem Moped auf der B142. In einer Ortschaft kam er auf die Gegenfahrbahn, krachte frontal in ein Auto.

Ähnlicher Unfall nur Stunden später in Wels

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Braunau am Inn fuhr um 22:05 Uhr am Mittwoch mit seinem Moped auf der auf der B142 von Mauerkirchen kommend in Richtung Moosbach.In der Ortschaft Spitzenberg geriet er in einer starken Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, stieß danach frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 49-Jährigen aus dem Bezirk Schärding.Der Mopedlenker erlitt beim Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Er wurde in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.Nur wenige Stunden später passierte in Wels ein ähnlicher Unfall.Im Kreuzungsbereich der Römerstraße mit der Südtiroler Straße im Stadtteil Neustadt krachte ein Mopedfahrer mit einem Auto zusammen, wurde auf das Fahrzeug geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen.Er wurde schnellstens ins Klinikum Wels gebracht.(rep)