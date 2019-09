Mord vor über 30 Jahren: Polizei fand Leichenteile

Bild: picturedesk.com (Symbol)

Seit gut einer Woche sucht die Polizei im Mostviertel nach der in den 80er-Jahren verschwundenen Frau. Jetzt wurde eine Leiche entdeckt - aber es war ein Fehlalarm.

Bei der Suche nach der vermissten Frau im Mostviertel fand die Polizei jetzt Skelettteile - die Alarmglocken schrillten.



Rückblick im etwas undurchsichtigen Kriminalfall: Vor zwei Wochen war im Mostviertel ein 63-Jähriger wegen fortgesetzter Gewaltausübung innerhalb der Familie und Menschenhandels (Anm.: so heißt der Vorwurf, der 63-Jährige soll einen Knecht schwer ausgenützt haben) festgenommen worden. Im Zuge dessen äußerten Zeugen den Verdacht, dass der 63-Jährige bereits in den 80er-Jahren eine junge Frau - seine damalige Partnerin - getötet haben könnte. Der heute 63-Jährige hatte eine Beziehung mit der jungen Frau, zeugte ein Kind mit ihr - plötzlich war die Frau von der Bildfläche verschwunden.



Der Verdacht: Der 63-Jährige könnte sie getötet und eingemauert haben. Die Polizei suchte mit Spezialgeräten mehrere Grundstücke im Bezirk Amstetten ab, fand jetzt diese Woche Leichenteile.



"Es wurden Teile gefunden, die jedoch nichts mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Fehlalarm sozusagen", so ein Ermittler.



Staatsanwalt Leopold Bien: "Bis dato wurde nichts zum aktuellen Fall passendes gefunden. Der Mann sitzt wegen mehrerer Delikte in Untersuchungshaft, nicht jedoch wegen Mordverdachtes."