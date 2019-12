Nächster Messermord an Frau in Niederösterreich

Ein 53-Jähriger hat im Bezirk Mistelbach offenbar eine 48 Jahre alte Frau mit einem Messer attackiert. Das Opfer starb. Die Ermittlungen laufen.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauen-Helpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147

- Männerberatung Wien: 01/603 28 28



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Die blutige Serie an Frauenmorden reißt nicht ab. In Neudorf im Weinviertel steht ein 53-Jähriger unter Verdacht, eine 48-jährige Frau im Zuge eines Streits mit einem Küchenmesser getötet zu haben. Die Landespolizeidirektion bestätigt einen diesbezüglichen Bericht der "Krone".Demnach habe eine Nachbar am Sonntagabend gegen 20 Uhr die Polizei verständigt, weil er Streitigkeiten in der Wohnung wahrnahm.Beim Eintreffen der Beamten vor Ort, wurde die 48-Jährige aufgefunden. Sie hatte mehrere Stichverletzungen im Bereich des Bauches. Der eingetroffene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.Der tatverdächtige 53-Jährige wurde festgenommen und soll in den Montagvormittag-Stunden einvernommen werden.Es handelt sich dieses Jahr um die mittlerweile 34. Bluttat an einer Frau in Österreich. Bereits vor knapp vier Jahren hatte in derselben Gemeinde ein 63-Jähriger seine Ehefrau im Schlaf mit einem Maurerfäustel brutal erschlagen.Erst Ende November hatte das Innenministerium die Erkenntnisse einer Studie zu Morden an Frauen in Österreich präsentiert.Als "erhöhtes Risikopotential" bei Morden mit Beziehungshintergrund wurden in 48 Prozent der Fälle Arbeitslosigkeit, dahinter Trennungen (46 Prozent) und Alkohol- oder Drogenmissbrauch (30 Prozent) festgestellt. In 47 Prozent war die Beziehung zum Tatzeitpunkt bereits getrennt.